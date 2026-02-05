https://1prime.ru/20260205/veypy-867227315.html

В Госдуме поддержали введение цифровой маркировки для вейпов

В Госдуме поддержали введение цифровой маркировки для вейпов

2026-02-05T23:26+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лицензирование торговли вместе с обязательной маркировкой вейпов - два ключевых инструмента защиты здоровья людей, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Проблему контрафакта вейпов может помочь решить маркировка, она позволяет вести учет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Продажа не опасна сама по себе - взрослый человек вправе самостоятельно выбирать, что делать, а что нет, в рамках законодательства. Опасна, во-первых, незаконная продажа детям, а во-вторых, торговля контрафактом, некачественным товаром, который никто не проверял и не исследовал на предмет риска для здоровья людей, Лицензирование торговли вместе с обязательной маркировкой вейпов - два ключевых инструмента защиты", - сказал Толмачев. Он отметил, что маркировка вейпов поможет защитить здоровье людей, и это является таким же естественным и необходимым требованием, как и маркировка любой другой продукции. "Потребителями вейпов в нашей стране, согласно данным 2025 года, являются более пяти миллионов человек. Только жёсткий контроль сферы поможет в борьбе с контрафактом, который несёт главную угрозу здоровью россиян. Среди рисков - хроническая обструктивная болезнь лёгких, разнообразные респираторные заболевания, и проблемы с сердечно-сосудистой системой", - добавил депутат. Толмачев напомнил, что Госдума с самого начала восьмого созыва занимается темой регулирования вейпов, были приняты законы о запрете продажи их детям, о штрафах и более серьёзных санкциях, вплоть до уголовного наказания, за его нарушение. Он рассказал, что на круглом столе в Мособлдуме совсем недавно также обсуждался данный вопрос, и участники сошлись на том, что контроль эффективнее полного запрета, а лицензирование поможет легализации производителей и продавцов. По словам парламентария, в нелегальной продукции доза никотина превышена во много раз, и возникает вопрос: сколько человек проживёт, употребляя нелегальные вейпы, ведь болезни "вейперов" во многом вызваны именно превышением доз. По мнению Толмачева, важно, что вопрос лицензирования торговли и маркировки вейпов именно глава Роспотребнадзора Анна Попова подняла "в стенах верхней палаты", ведь на сотрудников Роспотребнадзора ложится основная нагрузка за контроль сферы и обеспечение безопасности здоровья людей, и она как никто другой понимает важность маркировки вейпов. "Первые шаги по маркировке никтотинсодержащей продукции, к которой относятся вейпы, предприняли ещё семь лет назад, когда правительство обязало производителей и продавцов табака маркировать свои товары. В 2022 году запустили эксперимент по маркировке жидкостей для вейпов и электронных сигарет, два года спустя маркировка стала обязательной. С лета прошлого года идёт эксперимент по маркировке устройств, а в декабре Минпромторг предложил уже не в порядка эксперимента, а на постоянной основе ввести обязательную маркировку вейпов с 1 апреля 2026 года. Проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 224" опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов, с ним может ознакомиться каждый желающий. Всё вместе - и усилия Госдумы, и правительства, и Роспотребнадзора - это пошаговая реализация стратегии по защите здоровья населения, в первую очередь детей и молодёжи", - подытожил политик.

