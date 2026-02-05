https://1prime.ru/20260205/vs-867196536.html

Уроженец ЛНР рассказал, как пошел служить в ВС России по примеру отца

БЕЛГОРОД, 5 фев - ПРАЙМ. Уроженец ЛНР, командир орудия 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Леший", рассказал РИА Новости о том, как пошел на службу в ВС РФ для защиты своей малой родины по примеру отца. "В 2014 году я увидел, как мой отец защищает свои земли. Со школы я возвращался, у нас с мирными жителями были созданы блокпосты, стояли с вилами, с ружьями. Я понимал, что вырасту и тоже буду военным", - объяснил "Леший". Военнослужащий уточнил, что когда в Киеве в 2013 году начался майдан, он был еще школьником, и отец в целях безопасности отвез его с сестрами в Россию. Здесь "Леший" прошел военное обучение, а с 2022 года находится на СВО. "Я думаю, что после СВО я останусь дальше служить. Уже пройден большой путь", - поделился военнослужащий. По словам "Лешего", им движет желание освободить людей, тех, кто находится под действием украинской пропаганды или просто боится украинской власти из-за ее угроз. Военнослужащий добавляет, что нужно "людям показать, что есть правда". "Они думают, что Россия не права... А я видел совершенно другое, я видел, как танки ВСУ разносят дома мирных жителей в 2014 году", - подчеркнул "Леший". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

