В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест - 05.02.2026, ПРАЙМ
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T10:32+0300
2026-02-05T10:32+0300
2026-02-05T10:32+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства. "В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью", - сказано в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе.
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах России