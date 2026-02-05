Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/vuzy-867204297.html
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест - 05.02.2026, ПРАЙМ
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T10:32+0300
2026-02-05T10:32+0300
общество
россия
рф
владимир путин
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867117433_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3d282389dc25d3264853e781c1ec68.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства. "В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью", - сказано в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе.
https://1prime.ru/20250831/stipendiya-861523464.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867117433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d0dbc32e777dbd1807f5b6fa1d2d33e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, минобрнауки
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минобрнауки
10:32 05.02.2026
 
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Студенты на лекции. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства.
"В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью", - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября
31 августа 2025, 08:58
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала