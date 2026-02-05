https://1prime.ru/20260205/vuzy-867204297.html

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства. "В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью", - сказано в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе.

