https://1prime.ru/20260205/yaponiyu-867226538.html

"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию

"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию

Читатели портала Yahoo News Japan активно отреагировали на прошедший в среду разговор между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T22:30+0300

2026-02-05T22:30+0300

2026-02-05T22:30+0300

китай

россия

япония

москва

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181301_0:17:3131:1778_1920x0_80_0_0_a4c4bb0e41f6217dd0c322e990744380.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Читатели портала Yahoo News Japan активно отреагировали на прошедший в среду разговор между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином."Китай и Россия в очередной раз продемонстрировали всему миру тесную дружбу. Я полагаю, что Японии следует серьезно пересмотреть свою политику в сфере безопасности в отношении Китая и России. Это становится для нас небезопасным", — написал один комментатор."Это демонстрация силы. Сигнал американскому лидеру Дональду Трампу о том, что резкие движения по вопросу урегулирования украинского конфликта могут быть чреваты, ведь Москва и Пекин стоят плечом к плечу", — высказался другой."Китай понимает цели России. Он вовсе не считает конфликт, идущий на Украине, проявлением агрессии, как рассказывает нам всем Евросоюз. Полагаю, Индия придерживается схожей точки зрения", — отметил третий."Американское вооружение теряет эффективность. Россия продвигается вперед на фронте. НАТО нечего противопоставить этой стране — ядерный потенциал не сравним по величине и мощи", — заключили читатели.Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

китай

япония

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, япония, москва, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, ес, нато