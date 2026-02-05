Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию - 05.02.2026
"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию
"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию
Читатели портала Yahoo News Japan активно отреагировали на прошедший в среду разговор между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:30+0300
2026-02-05T22:30+0300
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Читатели портала Yahoo News Japan активно отреагировали на прошедший в среду разговор между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином."Китай и Россия в очередной раз продемонстрировали всему миру тесную дружбу. Я полагаю, что Японии следует серьезно пересмотреть свою политику в сфере безопасности в отношении Китая и России. Это становится для нас небезопасным", — написал один комментатор."Это демонстрация силы. Сигнал американскому лидеру Дональду Трампу о том, что резкие движения по вопросу урегулирования украинского конфликта могут быть чреваты, ведь Москва и Пекин стоят плечом к плечу", — высказался другой."Китай понимает цели России. Он вовсе не считает конфликт, идущий на Украине, проявлением агрессии, как рассказывает нам всем Евросоюз. Полагаю, Индия придерживается схожей точки зрения", — отметил третий."Американское вооружение теряет эффективность. Россия продвигается вперед на фронте. НАТО нечего противопоставить этой стране — ядерный потенциал не сравним по величине и мощи", — заключили читатели.Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:30 05.02.2026
 

"Это небезопасно". Разговор Путина и Си Цзиньпина всполошил Японию

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Читатели портала Yahoo News Japan активно отреагировали на прошедший в среду разговор между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Китай и Россия в очередной раз продемонстрировали всему миру тесную дружбу. Я полагаю, что Японии следует серьезно пересмотреть свою политику в сфере безопасности в отношении Китая и России. Это становится для нас небезопасным", — написал один комментатор.
"Это демонстрация силы. Сигнал американскому лидеру Дональду Трампу о том, что резкие движения по вопросу урегулирования украинского конфликта могут быть чреваты, ведь Москва и Пекин стоят плечом к плечу", — высказался другой.
"Китай понимает цели России. Он вовсе не считает конфликт, идущий на Украине, проявлением агрессии, как рассказывает нам всем Евросоюз. Полагаю, Индия придерживается схожей точки зрения", — отметил третий.
"Американское вооружение теряет эффективность. Россия продвигается вперед на фронте. НАТО нечего противопоставить этой стране — ядерный потенциал не сравним по величине и мощи", — заключили читатели.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
КИТАЙ РОССИЯ ЯПОНИЯ МОСКВА Владимир Путин Си Цзиньпин Дональд Трамп ЕС НАТО
 
 
