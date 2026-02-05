Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению

https://1prime.ru/20260205/yuan-867206183.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю переходит к снижению в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.11 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,95 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки. Поддержка рубля со стороны регулятора остаётся значимой, считает Денис Попов из ПСБ. "В феврале ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 миллиарда рублей в день, против 17,4 миллиарда рублей в январе). Суммарный объём интервенций за месяц вырастет (314 миллиардов рублей, против 261 миллиард), за счёт большего количества рабочих дней", - рассказал он. Сегодня, как и до конца текущей недели, Попов ожидает сохранения курсовых котировок в районе 11 рублей за юань. Что же касается доллара, то на его курс в России окажет влияние "вторая встреча в ОАЭ", считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Для рубля это развилка: прорыв в переговорах толкнет доллар обратно к 75 рублям, а затягивание диалога в сочетании с инфляционным фоном способно вернуть курс к 78 и выше", - комментирует он. Текущий диапазон 76-77 за доллар, 11-11,2 за юань выглядит устойчивым на ближайшую неделю, но балансирует на острие событий, заключил эксперт.

