https://1prime.ru/20260205/yuan-867206183.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению - 05.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению
Курс китайской валюты к рублю переходит к снижению в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T11:29+0300
2026-02-05T11:29+0300
2026-02-05T11:29+0300
рынок
псб
банк россия
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю переходит к снижению в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.11 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,95 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки. Поддержка рубля со стороны регулятора остаётся значимой, считает Денис Попов из ПСБ. "В феврале ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 миллиарда рублей в день, против 17,4 миллиарда рублей в январе). Суммарный объём интервенций за месяц вырастет (314 миллиардов рублей, против 261 миллиард), за счёт большего количества рабочих дней", - рассказал он. Сегодня, как и до конца текущей недели, Попов ожидает сохранения курсовых котировок в районе 11 рублей за юань. Что же касается доллара, то на его курс в России окажет влияние "вторая встреча в ОАЭ", считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Для рубля это развилка: прорыв в переговорах толкнет доллар обратно к 75 рублям, а затягивание диалога в сочетании с инфляционным фоном способно вернуть курс к 78 и выше", - комментирует он. Текущий диапазон 76-77 за доллар, 11-11,2 за юань выглядит устойчивым на ближайшую неделю, но балансирует на острие событий, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, псб, банк россия, ук альфа-капитал
Рынок, ПСБ, банк Россия, УК Альфа-Капитал
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению
Курс юаня на Мосбирже снизился в первые часы торгов четверга на 3 копейки
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю переходит к снижению в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.11 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,95 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки.
Поддержка рубля со стороны регулятора остаётся значимой, считает Денис Попов из ПСБ
.
"В феврале ежедневные продажи валюты Банком России
в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 миллиарда рублей в день, против 17,4 миллиарда рублей в январе). Суммарный объём интервенций за месяц вырастет (314 миллиардов рублей, против 261 миллиард), за счёт большего количества рабочих дней", - рассказал он.
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов
Сегодня, как и до конца текущей недели, Попов ожидает сохранения курсовых котировок в районе 11 рублей за юань.
Что же касается доллара, то на его курс в России окажет влияние "вторая встреча в ОАЭ", считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"
.
"Для рубля это развилка: прорыв в переговорах толкнет доллар обратно к 75 рублям, а затягивание диалога в сочетании с инфляционным фоном способно вернуть курс к 78 и выше", - комментирует он.
Текущий диапазон 76-77 за доллар, 11-11,2 за юань выглядит устойчивым на ближайшую неделю, но балансирует на острие событий, заключил эксперт.