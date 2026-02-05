https://1prime.ru/20260205/zabajkale-867196092.html

В Забайкалье с рельсов сошли более десяти вагонов с углем

2026-02-05T02:10+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 10 вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Забайкальская железная дорога. "Пятого февраля 2026 года в 04.48 (время местное) на перегоне Хилок – Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Забайкальской железной дороги. Уточняется, что габарит соседнего пути не нарушен, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. Также на железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия, причины произошедшего устанавливаются.

