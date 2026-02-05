https://1prime.ru/20260205/zabajkale-867199819.html
В Забайкалье ликвидируют последствия схода 11 вагонов с углем
В Забайкалье ликвидируют последствия схода 11 вагонов с углем - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье ликвидируют последствия схода 11 вагонов с углем
Два восстановительных поезда привлечены к ликвидации последствий схода 11 вагонов с углем в Забайкалье, сообщает Забайкальская железная дорога. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T06:27+0300
2026-02-05T06:27+0300
2026-02-05T06:27+0300
бизнес
россия
экономика
забайкалье
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867199819.jpg?1770262069
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Два восстановительных поезда привлечены к ликвидации последствий схода 11 вагонов с углем в Забайкалье, сообщает Забайкальская железная дорога.
Ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. СК на транспорте начал проверку.
"На данный момент ведется уборка сошедших с рельсов вагонов. В работах задействовано порядка 270 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая специализированная техника. Работники обеспечены горячим питанием и местами обогрева", - говорится в сообщении.
На Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.
Причины произошедшего устанавливаются.
забайкалье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, забайкалье, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Забайкалье, СК РФ
В Забайкалье ликвидируют последствия схода 11 вагонов с углем
Два восстановительных поезда привлечены к ликвидации последствий схода 11 вагонов с углем
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Два восстановительных поезда привлечены к ликвидации последствий схода 11 вагонов с углем в Забайкалье, сообщает Забайкальская железная дорога.
Ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. СК на транспорте начал проверку.
"На данный момент ведется уборка сошедших с рельсов вагонов. В работах задействовано порядка 270 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая специализированная техника. Работники обеспечены горячим питанием и местами обогрева", - говорится в сообщении.
На Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.
Причины произошедшего устанавливаются.