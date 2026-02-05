https://1prime.ru/20260205/zabajkale-867199819.html

В Забайкалье ликвидируют последствия схода 11 вагонов с углем

В Забайкалье ликвидируют последствия схода 11 вагонов с углем

2026-02-05T06:27+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Два восстановительных поезда привлечены к ликвидации последствий схода 11 вагонов с углем в Забайкалье, сообщает Забайкальская железная дорога. Ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. СК на транспорте начал проверку. "На данный момент ведется уборка сошедших с рельсов вагонов. В работах задействовано порядка 270 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая специализированная техника. Работники обеспечены горячим питанием и местами обогрева", - говорится в сообщении. На Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия. Причины произошедшего устанавливаются.

