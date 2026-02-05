https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867199301.html

"Пинает ногами": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского

"Пинает ногами": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Пинает ногами": депутат Рады пришел в ужас от выходки Зеленского

Народный депутат Украины Артем Дмитрук высказался в своем Telegram-канале о том, что, по его мнению, Владимир Зеленский ежедневно унижает граждан страны,... | 05.02.2026

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Народный депутат Украины Артем Дмитрук высказался в своем Telegram-канале о том, что, по его мнению, Владимир Зеленский ежедневно унижает граждан страны, используя произвол сотрудников ТЦК. Парламентарий прокомментировал видео, на котором пожилая женщина стоит на коленях перед полицейскими, умоляя их не забирать ее сына."Пожилая женщина становится на колени с документами в руках, свидетельствующими о том, что ее сын имеет инвалидность и непригоден к службе. Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю <…> Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами", — написал Дмитрук. Политик также подчеркнул, что такие случаи стали регулярными на Украине — сотни каждый день.В последнее время киевский режим столкнулся с дефицитом служащих в вооруженных силах, а силовая мобилизация в отношении потенциальных новобранцев вызывает множество конфликтов и протестов. Видео с насильственной мобилизацией, на которых ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, часто используя грубую силу, получили широкое распространение в интернете. Мужчины призывного возраста на Украине стараются всеми способами избежать призыва: незаконно покидают страну, поджигают здания военкоматов и скрываются в своих домах, стараясь не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали регулярными и массовыми. По его словам, они злоупотребляют своей властью, применяют физическую силу и даже провоцируют аварии для остановки граждан.

