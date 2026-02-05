В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после авиаудара ВС России
Соскин заявил что Трамп дал понять Зеленскому, что тот виновен в ударах ВС России
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Олег Соскин, экс-помощник Леонида Кучмы, высказал мнение, что президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам несет ответственность за удары, нанесенные ВС России.
"Трамп очень жестко ответил Зеленскому. Он сказал: "Ты, парень, не играй в эти игры, а (Владимир. — Прим. Ред.) Путин слово сдержал. Вот, неделю не было таких ударов по энергетике. А ты сам виноват. Вот и получай за это"". Вот, что он сказал, — объяснил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Политолог прокомментировал заявление американского лидера о том, что президент России сдержал обещание о временной приостановке ударов по Украине. По мнению Соскина, глава киевского режима намеренно лжет, утверждая, что Россия проигнорировала просьбы Трампа о временном отказе от ударов по Украине.
Однако, как добавил политолог, действия Зеленского и его европейских союзников нацелены на предотвращение мирного урегулирования.
"И (Генеральный секретарь НАТО Марк. — Прим. Ред.) Рютте приехал специально, чтобы сорвать и окончательно закрепить срыв — или пообещать Зеленскому что-то", — заключил Соскин.
На прошлой неделе президент США лично обратился к российскому лидеру с просьбой не наносить удары по Киеву и прочим украинским городам до 1 февраля. Дмитрий Песков, представитель Кремля, подтвердил, что данная просьба обсуждалась, и это делалось для создания благоприятных условий для переговоров в Абу-Даби.
Как сообщило во вторник Минобороны, российские силы провели массированную атаку на украинские объекты ВПК. В ведомстве заявили, что удары стали ответом на террористические действия ВСУ по отношению к гражданским объектам в России и достигли всех целей.