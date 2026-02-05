Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России
"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России
2026-02-05T07:02+0300
2026-02-05T07:02+0300
украина
сша
абу-даби
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский в социальной сети Х выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о надежде завершить войну в следующем году говорят о его стремлении продлить конфликт."Зеленский надеется продлить войну еще на год", — отметил он, анализируя интервью украинского лидера французскому телеканалу. В своем интервью France 2 Зеленский пожаловался, что в случае поражения Украина утратит независимость. В то же время, несмотря на отсутствие желания Киева искать пути мирного урегулирования, Зеленский заявил, что "надеется" на окончание конфликта в течение года. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине состоялся в среду в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. По информации портала Axios, продолжение обсуждений ожидается в четверг. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности положительных изменений на переговорах по Украине. Мирный процесс по УкраинеВ конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней группы с участием представителей России, Украины и США, где в закрытом формате обсуждались вопросы американского мирного плана. Последующие переговоры планировались на прошедшее воскресенье, но были перенесены на 4-5 февраля из-за необходимости согласования графиков, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Перед встречей в ОАЭ состоялась встреча Владимира Путина с делегацией, которую возглавлял спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Кремль отметил, что США признали невозможность долговременного урегулирования без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.
украина
сша
абу-даби
украина, сша, абу-даби, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, США, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
07:02 05.02.2026
 
"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России

Политолог Качановский заявил, что Зеленский намеревается продлить войну еще на год

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский в социальной сети Х выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о надежде завершить войну в следующем году говорят о его стремлении продлить конфликт.
"Зеленский надеется продлить войну еще на год", — отметил он, анализируя интервью украинского лидера французскому телеканалу.
В своем интервью France 2 Зеленский пожаловался, что в случае поражения Украина утратит независимость. В то же время, несмотря на отсутствие желания Киева искать пути мирного урегулирования, Зеленский заявил, что "надеется" на окончание конфликта в течение года.
Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине состоялся в среду в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. По информации портала Axios, продолжение обсуждений ожидается в четверг.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности положительных изменений на переговорах по Украине.
Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней группы с участием представителей России, Украины и США, где в закрытом формате обсуждались вопросы американского мирного плана. Последующие переговоры планировались на прошедшее воскресенье, но были перенесены на 4-5 февраля из-за необходимости согласования графиков, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Перед встречей в ОАЭ состоялась встреча Владимира Путина с делегацией, которую возглавлял спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Кремль отметил, что США признали невозможность долговременного урегулирования без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.
УКРАИНАСШААбу-ДабиВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
