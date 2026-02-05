https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867200420.html

"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России

"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Еще год": на Западе рассказали о гнусном замысле Зеленского против России

Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский в социальной сети Х выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о надежде завершить войну в следующем... | 05.02.2026

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский в социальной сети Х выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о надежде завершить войну в следующем году говорят о его стремлении продлить конфликт."Зеленский надеется продлить войну еще на год", — отметил он, анализируя интервью украинского лидера французскому телеканалу. В своем интервью France 2 Зеленский пожаловался, что в случае поражения Украина утратит независимость. В то же время, несмотря на отсутствие желания Киева искать пути мирного урегулирования, Зеленский заявил, что "надеется" на окончание конфликта в течение года. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине состоялся в среду в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. По информации портала Axios, продолжение обсуждений ожидается в четверг. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности положительных изменений на переговорах по Украине. Мирный процесс по УкраинеВ конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней группы с участием представителей России, Украины и США, где в закрытом формате обсуждались вопросы американского мирного плана. Последующие переговоры планировались на прошедшее воскресенье, но были перенесены на 4-5 февраля из-за необходимости согласования графиков, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Перед встречей в ОАЭ состоялась встреча Владимира Путина с делегацией, которую возглавлял спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Кремль отметил, что США признали невозможность долговременного урегулирования без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.

