"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского поразило Запад
Читатели издания Daily Mail активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что с февраля 2022 года украинская армия якобы понесла лишь 55 тысяч потерь.
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что с февраля 2022 года украинская армия якобы понесла лишь 55 тысяч потерь. "Он сумасшедший! В каждом украинском городе, поселке и селе тысячи и тысячи могил с желто-синим флагом", — отметил пользователь Scobydo."Прибавьте ноль и умножьте на два", — пишет ratdancer."Думать, что кто-то поверит этой цифре, — это ещё один вид глупости", — высказался ThroatTorrent."Сколько смертей своих соотечественников связаны непосредственно с действиями его режима? Держу пари, много", — подчеркнул ViolinTenorSoup.В декабре глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что, согласно многочисленным независимым оценкам, потери украинских вооруженных сил давно превысили миллион человек и продолжают увеличиваться. Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что только в 2025 году украинская армия потеряла почти 500 тысяч военных, что лишает Киев возможности восстанавливать свои силы через мобилизацию. Кроме того, в августе российская хакерская группа KillNet сообщила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ и получила информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских солдат.
