Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о катастрофе на Украине из-за Зеленского - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867218122.html
СМИ сообщили о катастрофе на Украине из-за Зеленского
СМИ сообщили о катастрофе на Украине из-за Зеленского - 05.02.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о катастрофе на Украине из-за Зеленского
Владимир Зеленский столкнется с кризисом хуже боевых действий с Россией, если не организует выборы на Украине, пишет InfoBRICS. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:35+0300
2026-02-05T17:35+0300
общество
мировая экономика
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с кризисом хуже боевых действий с Россией, если не организует выборы на Украине, пишет InfoBRICS."Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего", — говорится в публикации.Как предупредил обозреватель, на фоне грядущего краха ВСУ и коллапса государственных институтов политическая ситуация в Киеве становится все более хрупкой, что может привести к радикальным действиям украинской оппозиции против власти."В ближайшем будущем на Украине неизбежно вспыхнут массовые протесты, поскольку население понимает, что Зеленский намерен оставаться у власти бесконечно, не проводя выборов и не давая голоса оппозиции", — подчеркнул автор материала.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
https://1prime.ru/20260205/estoniya-867217534.html
https://1prime.ru/20260205/ssha-867217394.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, всу
Общество , Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
17:35 05.02.2026
 
СМИ сообщили о катастрофе на Украине из-за Зеленского

InfoBRICS: Зеленский столкнется с кризисом хуже конфликта с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с кризисом хуже боевых действий с Россией, если не организует выборы на Украине, пишет InfoBRICS.
"Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего", — говорится в публикации.
Флаг Эстонии
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине
17:20
Как предупредил обозреватель, на фоне грядущего краха ВСУ и коллапса государственных институтов политическая ситуация в Киеве становится все более хрупкой, что может привести к радикальным действиям украинской оппозиции против власти.
"В ближайшем будущем на Украине неизбежно вспыхнут массовые протесты, поскольку население понимает, что Зеленский намерен оставаться у власти бесконечно, не проводя выборов и не давая голоса оппозиции", — подчеркнул автор материала.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
17:15
 
ОбществоМировая экономикаКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала