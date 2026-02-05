https://1prime.ru/20260205/zhile-867127770.html

Когда могут отнять единственное жилье даже без ипотеки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. По закону на единственное жилье не могут быть обращены имущественные взыскания по исполнительным документам, но есть исключения, рассказала агентству “Прайм” Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова. Самое известное исключение - приобретение жилого помещения по ипотеке. В данном случае на имущество может быть обращено взыскание. И это прописано в договоре ипотеки. В остальных случаях, исполнительный иммунитет распространяется на жилье, принадлежащее должнику на правах собственности и пригодное для проживания. Например, квартира в строящемся доме не будет считаться единственным жильем, так как пока непригодна для проживания. “В целом, исполнительский иммунитет направлен на защиту конституционного права на жилище, оно распространяется не только на самого должника, но и на членов его семьи, которые проживают в этом жилище совместно с должником (супруг, дети, престарелые родители)”, - указала юрист. К имуществу, на которое нельзя обратить взыскание, может относиться и доля в праве на эту квартиру, а также жилой дом, доля в праве на жилой дом. Главный фактор – это фактическое проживание в этом объекте недвижимости. Важно отметить, что российское законодательство не содержит определения "единственное жилье". В этой связи в процессе применения норм формируется правоприменительная практика, которая толкует данную норму немного иначе. Дело в том, что должен быть соблюден баланс между интересами должника в контексте его права на жилище и интересами кредиторов, которые имеют право получить то, что им причитается. “Даже если жилье является единственным, но в силу своих количественных и качественных характеристик, включая стоимостные, оно может быть продано, часть денежных средств должна пойти на погашение задолженности перед кредиторами, а часть на приобретение жилья для должника, пригодного для жизни, исходя из минимальных критериев площади жилого помещения на одного человека”, - заключила Ольга Леонова.

