Биржевая стоимость золота снижается
Биржевая стоимость золота снижается - 05.02.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота снижается
Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T08:45+0300
2026-02-05T08:45+0300
2026-02-05T08:45+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 80,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,63%, - до 4 870,42 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 10,73% - до 75,27 доллара за унцию. Мировые рынки обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа относительно возможной политики при смене председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. Цены на золото могут остаться волатильными до тех пор, пока не появится большая определенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, отмечают аналитики Standard Chartered Plc, мнение которых приводит агентство Блумберг.
