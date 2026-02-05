https://1prime.ru/20260205/zoloto-867202194.html

Биржевая стоимость золота снижается

Биржевая стоимость золота снижается - 05.02.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота снижается

Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США,... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T08:45+0300

2026-02-05T08:45+0300

2026-02-05T08:45+0300

рынок

торги

мировая экономика

сша

дональд трамп

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/82477/89/824778903_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_ab2f7d18aef8b4cb8df51f9b0fa2c49a.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 80,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,63%, - до 4 870,42 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 10,73% - до 75,27 доллара за унцию. Мировые рынки обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа относительно возможной политики при смене председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. Цены на золото могут остаться волатильными до тех пор, пока не появится большая определенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, отмечают аналитики Standard Chartered Plc, мнение которых приводит агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, сша, дональд трамп, comex