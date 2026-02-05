Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.02.2026
Биржевая стоимость золота снижается
Биржевая стоимость золота снижается - 05.02.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота снижается
Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T08:45+0300
2026-02-05T08:45+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/82477/89/824778903_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_ab2f7d18aef8b4cb8df51f9b0fa2c49a.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 80,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,63%, - до 4 870,42 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 10,73% - до 75,27 доллара за унцию. Мировые рынки обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа относительно возможной политики при смене председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. Цены на золото могут остаться волатильными до тех пор, пока не появится большая определенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, отмечают аналитики Standard Chartered Plc, мнение которых приводит агентство Блумберг.
сша
рынок, торги, мировая экономика, сша, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Comex
08:45 05.02.2026
 
Биржевая стоимость золота снижается

Золото дешевеет на фоне неопределенности относительно политики ФРС США

Золото. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на фоне неопределенности рынка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 80,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,63%, - до 4 870,42 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 10,73% - до 75,27 доллара за унцию.
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов
08:23
08:23
Мировые рынки обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа относительно возможной политики при смене председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку.
Цены на золото могут остаться волатильными до тех пор, пока не появится большая определенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, отмечают аналитики Standard Chartered Plc, мнение которых приводит агентство Блумберг.
 
РынокТоргиМировая экономикаСШАДональд ТрампComex
 
 
