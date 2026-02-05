https://1prime.ru/20260205/zoloto-867203977.html

Рынок золота на Мосбирже в январе вырос на 87 процентов

Рынок золота на Мосбирже в январе вырос на 87 процентов

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2026 года увеличился на 87% в годовом выражении, до 25,6 тонны, по палладию - вырос в 10 раз, до 464 килограммов, следует из сообщения биржи. В то же время объем торгов серебром увеличился в 5 раз, до 106,8 тонны (на 26 миллиардов рублей), платиной - в 6 раз, до 303 килограммов (на 2,1 миллиарда рублей). В денежном выражении на Мосбирже в январе 2026 года было заключено сделок с драгоценными металлами на общую сумму 337,1 миллиарда рублей против 123,44 миллиарда рублей в январе 2025 года. В том числе на 306,9 миллиарда рублей золотом. "Частные инвесторы в январе проявили наибольшую активность в торгах платиной - их доля превысила 64%. Доля физических лиц в торгах золотом составила 5%, серебром - 62%, палладием - 52%", - отмечается в сообщении биржи. Ранее Мосбиржа сообщала, что в 2025 году на площадке было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром). Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Мосбирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

