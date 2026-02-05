Стоимость золота снижается в четверг

https://1prime.ru/20260205/zoloto-867223042.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в четверг вечером продолжает снижаться после попыток восстановления в течение предыдущих торговых сессий, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 19.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 43,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,88%, до 4 907,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 9,81% - до 76,120 доллара за унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на волатильность рынка драгоценных металлов в последние дни. В среду биржевые цены на золото и серебро заметно повышались, достигая отметок выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию соответственно "Резкое восстановление цен на золото было всего лишь контртрендовым движением, поскольку оно последовало сразу за еще более сильным падением на предыдущей неделе", - сказал агентству Рейтер рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), добавив, что распродажа, вероятно, изменила рыночную психологию и сделала новую волну продаж вполне ожидаемой. "Что касается макроэкономики, некоторые из ключевых факторов, которые неуклонно подталкивали золото вверх, начинают ослабевать", - добавил эксперт. Аналитики агентства Рейтер пояснили, что факторами, ослабляющими котировки золота, могут быть рост курса доллара и ослабление геополитической напряжённости, в том числе благодаря переговорам США с Ираном.

