Стоимость золота снижается в четверг

2026-02-05T20:20+0300
2026-02-05T20:20+0300
2026-02-05T20:20+0300
экономика
рынок
торги
сша
иран
comex
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в четверг вечером продолжает снижаться после попыток восстановления в течение предыдущих торговых сессий, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 19.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 43,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,88%, до 4 907,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 9,81% - до 76,120 доллара за унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на волатильность рынка драгоценных металлов в последние дни. В среду биржевые цены на золото и серебро заметно повышались, достигая отметок выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию соответственно "Резкое восстановление цен на золото было всего лишь контртрендовым движением, поскольку оно последовало сразу за еще более сильным падением на предыдущей неделе", - сказал агентству Рейтер рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), добавив, что распродажа, вероятно, изменила рыночную психологию и сделала новую волну продаж вполне ожидаемой. "Что касается макроэкономики, некоторые из ключевых факторов, которые неуклонно подталкивали золото вверх, начинают ослабевать", - добавил эксперт. Аналитики агентства Рейтер пояснили, что факторами, ослабляющими котировки золота, могут быть рост курса доллара и ослабление геополитической напряжённости, в том числе благодаря переговорам США с Ираном.
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
рынок, торги, сша, иран, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, ИРАН, Comex
