https://1prime.ru/20260206/aeroporty-867239457.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты - 06.02.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:24+0300
2026-02-06T11:24+0300
2026-02-06T11:25+0300
бизнес
россия
раменское
аэропорт домодедово
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
раменское
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, раменское, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, РАМЕНСКОЕ, аэропорт Домодедово, Росавиация
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский