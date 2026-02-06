https://1prime.ru/20260206/aezhroporty-867242178.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты - 06.02.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T12:36+0300

2026-02-06T12:36+0300

2026-02-06T12:48+0300

бизнес

россия

раменское

аэропорт домодедово

росавиация

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865469521_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_364d596edecf59993f38d2833cd92d12.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

раменское

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, раменское, аэропорт домодедово, росавиация, воздушный транспорт