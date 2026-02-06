https://1prime.ru/20260206/aezhroporty-867242178.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
2026-02-06T12:36+0300
2026-02-06T12:36+0300
2026-02-06T12:48+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
