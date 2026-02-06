https://1prime.ru/20260206/bank-867256633.html
ЕК предложит новые меры по ограничению банковской системы России
2026-02-06T19:36+0300
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против РФ предложит новые меры по ограничению банковской системы России, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Мы предложим… блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности", – сказано в заявлении.
