Банки предотвратили хищение 44 миллиардов рублей

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские банки предотвратили хищение более 44 миллиардов рублей в первый месяц действия меры по проверке подозрительного снятия наличных через банкомат, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. Банки РФ с 1 сентября прошлого года обязаны проверять на подозрительность операции по снятию наличных в банкоматах. Это одно из положений закона о защите граждан от мошенников. "В сентябре прошлого года у банков появилась обязанность проверять, не действует ли человек под влиянием мошенников при снятии наличных через банкомат, и на 48 часов вводить лимит на выдачу наличных в банкомате, если признак срабатывает. Этого времени обычно хватает, чтобы человек разобрался, что его пытаются обмануть. Так вот, только за первый месяц действия этой меры банки спасли от хищения таким способом более 44 миллиардов рублей", - сказал Зубарев в интервью "Российской газете". Он также напомнил, что с сентября 2025 года заработал период охлаждения при выдаче кредитов и займов. "И уже по итогам третьего квартала на 35% уменьшился объем похищенных кредитных денег", - сообщил зампред ЦБ. По его словам, когда мошенникам перекрывают одно направление, они активизируются на другом, поэтому меры принимаются комплексно, сразу целыми пакетами в расчете на кумулятивный эффект. "И выделять какую-то одну меру – неправильно. Они все работают и дают результат", - подчеркнул Зубарев. "Наша цель – создать сплошной контур защиты, поэтому мы продолжаем работать над новыми мерами, в том числе участвуем в обсуждении правительственного законопроекта "Антифрод 2.0", - добавил он.

