Суд завершил процедуру банкротства предпринимателя Якубовского

Суд завершил процедуру банкротства предпринимателя Якубовского - 06.02.2026, ПРАЙМ

Суд завершил процедуру банкротства предпринимателя Якубовского

06.02.2026

2026-02-06T12:53+0300

2026-02-06T12:53+0300

2026-02-06T13:37+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области завершил процедуру банкротства адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного в 1990-е годы как "генерал Дима", и применил правило об освобождении его от исполнения оставшихся обязательств перед кредиторами, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судом по заявлению финансового управляющего Артема Сладкова вынесено определение "о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств". Текст судебного акта пока не опубликован. Сладков ранее уже просил суд завершить процедуру банкротства, но суд в сентябре 2025 года ее продлил. В частности, для завершения спора между кредиторами о распределении денежных средств от реализации 40 принадлежавших Якубовскому земельных участков с таунхаусами в Одинцовском районе. Недвижимость находилась в залоге у ВЭБа, обязательства Якубовского перед которым составляли около 2,6 миллиарда рублей, и была продана за 785 миллионов рублей. По закону залоговый кредитор получает до 80% от реализации имущества, но сумма уменьшается на стоимость услуг по обеспечению сохранности предмета залога. По мнению управляющей компании дачного поселка, она должна была получить около 49 миллионов рублей – такой долг был взыскан в ее пользу с Якубовского по договорам оказания различных коммунальных услуг. Однако арбитражные суды пришли к выводу, что оплате в приоритетном порядке подлежат только охранные услуги в размере около 8 миллионов рублей, а долг за остальные услуги должен гаситься в общей очередности. К тому же суды установили, что таунхаусы Якубовского не были подключены к системам отопления и водоснабжения и не были заселены. Суд признал Якубовского банкротом в 2019 году по заявлению ФНС из-за долга в 2,2 миллиарда рублей. Среди его кредиторов также Газпромбанк с требованиями на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Сам "генерал Дима", судя по сообщениям СМИ, уже давно живет в Швейцарии. Якубовский ранее занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ. Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.

2026

