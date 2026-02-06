https://1prime.ru/20260206/bezhenets-867230645.html
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове
06.02.2026
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове
Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным.
ДОНЕЦК, 6 фев - ПРАЙМ. Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным.
"Получаю заказ, садится парень, говорит "давай, чтобы без блокпостов" Мы объехали полями, подъезжаем в Димитров и он спрашивает, как купить вещи гражданские. Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.)", – сказал собеседник агентства.
По его словам, будучи водителем в службе такси, он вместе с коллегами встречал множество подобных случаев, а некоторые украинские военные прямо признавались, что бросают место службы.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
