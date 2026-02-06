Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/bezhenets-867230645.html
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове - 06.02.2026, ПРАЙМ
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове
Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T04:49+0300
2026-02-06T04:49+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867230645.jpg?1770342565
ДОНЕЦК, 6 фев - ПРАЙМ. Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным. "Получаю заказ, садится парень, говорит "давай, чтобы без блокпостов" Мы объехали полями, подъезжаем в Димитров и он спрашивает, как купить вещи гражданские. Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.)", – сказал собеседник агентства. По его словам, будучи водителем в службе такси, он вместе с коллегами встречал множество подобных случаев, а некоторые украинские военные прямо признавались, что бросают место службы. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин, всу
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин, ВСУ
04:49 06.02.2026
 
Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове

Беженец из Димитрова: украинские военные дезертировали из ВСУ, используя службу такси

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 6 фев - ПРАЙМ. Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным.
"Получаю заказ, садится парень, говорит "давай, чтобы без блокпостов" <…> Мы объехали полями, подъезжаем в Димитров и он спрашивает, как купить вещи гражданские. Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты <…> Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.)", – сказал собеседник агентства.
По его словам, будучи водителем в службе такси, он вместе с коллегами встречал множество подобных случаев, а некоторые украинские военные прямо признавались, что бросают место службы.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала