https://1prime.ru/20260206/bezhenets-867230645.html

Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове

Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове - 06.02.2026, ПРАЙМ

Беженец рассказал, как украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове

Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T04:49+0300

2026-02-06T04:49+0300

2026-02-06T04:49+0300

общество

экономика

рф

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867230645.jpg?1770342565

ДОНЕЦК, 6 фев - ПРАЙМ. Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным. "Получаю заказ, садится парень, говорит "давай, чтобы без блокпостов" Мы объехали полями, подъезжаем в Димитров и он спрашивает, как купить вещи гражданские. Мы заехали ко мне в гараж, я ему отдал шлепки старые, рубашку, шорты Отвожу его на ж/д. Мы обменялись телефонами, чтобы назад форму забрать. Но он мне так и не позвонил. Я понял, что он ушел в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.)", – сказал собеседник агентства. По его словам, будучи водителем в службе такси, он вместе с коллегами встречал множество подобных случаев, а некоторые украинские военные прямо признавались, что бросают место службы. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин, всу