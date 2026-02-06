https://1prime.ru/20260206/bitkoiny-867233277.html
2026-02-06T07:44+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биткоин потерял четверть стоимости с начала года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.22 мск дешевел на 9,04% за сутки - до 64 806,56 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 60 000 долларов, до этой отметки показатель опускался впервые с 10 октября 2024 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,87% - в среднем до 64 791,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.
С 2026 года биткоин потерял 26,7% стоимости. За эту неделю цена опустилась на 16,2%.
