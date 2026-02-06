https://1prime.ru/20260206/brazilija-867228145.html
Бразилия заинтересована в развитии поставок удобрений из России
Бразилия заинтересована в развитии поставок удобрений из России
БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Бразилия заинтересована в развитии поставок удобрений, нефти и нефтепродуктов из России, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
"Конечно же, анализировали структуру нашего взаимного экспорта-импорта. И обращает на себя внимание то, что сегодня в основном мы со своей стороны торгуем удобрениями, примерно 27% удобрений в Бразилии имеют российское происхождение", - сказал Оверчук журналистам по итогам заседания.
Он отметил, что это способствует росту бразильского сельхозсектора и укреплению позиций Бразилии на мировом продовольственном рынке.
"Партнеры выражают заинтересованность в расширении этого сотрудничества. Также мы экспортируем в Бразилию нефть, нефтепродукты. Здесь также наблюдается большой интерес к развитию этого сотрудничества", - сообщил вице-премьер.
Он упомянул, что Бразилия ввозит в Россию продукцию сельскохозяйственного сектора - кофе, мясо, сою.
"И основной вопрос, который сегодня звучал,... касается того, как нам диверсифицировать нашу взаимную торговлю и насытить наш товарооборот товарами с высокой добавленной стоимостью", - сказал Оверчук.
Он уточил, что в этом контексте обсуждалось укрепление взаимодействия в области гармонизации регуляторных мер, в том числе ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также в области технического регулирования. Все эти меры способствуют снижению торговых барьеров и улучшению деловой среды для бизнеса двух стран, добавил вице-премьер.
