Россия начала поставки рыбы в Бразилию - 06.02.2026, ПРАЙМ
Россия начала поставки рыбы в Бразилию
2026-02-06T09:21+0300
2026-02-06T09:49+0300
сельское хозяйство
россия
бразилия
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/82/841508251_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_82a2976e9569c456a7f578725764edc9.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия уже начала поставки рыбы в Бразилию, хотя ввозные пошлины там все еще высокие, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Россия в прошлом году направила в Бразилию рыбы на 354,3 тысячи, а в январе этого - на 556,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. "Мы начали поставки нашей рыбы на бразильский рынок. Пока очень маленькие объемы", - сказала она журналистам. Отмечается, что для наращивания поставок преимущественно подходят минтай, треска, сельдь. При этом в Бразилии действуют высокие пошлины на ввоз рыбы из других стран. Глава Минсельхоза отметила, что "здесь есть о чем говорить с бразильскими коллегами".
бразилия
сельское хозяйство, россия, бразилия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
09:21 06.02.2026 (обновлено: 09:49 06.02.2026)
 
Россия начала поставки рыбы в Бразилию

Лут: Россия начала поставки рыбы в Бразилию, несмотря на высокие пошлины

Флаг Бразилии
Флаг Бразилии
Флаг Бразилии. Архивное фото
© Unsplash/Matheus Câmara da Silva
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия уже начала поставки рыбы в Бразилию, хотя ввозные пошлины там все еще высокие, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
Россия в прошлом году направила в Бразилию рыбы на 354,3 тысячи, а в январе этого - на 556,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
"Мы начали поставки нашей рыбы на бразильский рынок. Пока очень маленькие объемы", - сказала она журналистам.
Отмечается, что для наращивания поставок преимущественно подходят минтай, треска, сельдь.
При этом в Бразилии действуют высокие пошлины на ввоз рыбы из других стран. Глава Минсельхоза отметила, что "здесь есть о чем говорить с бразильскими коллегами".
 
Сельское хозяйствоРОССИЯБРАЗИЛИЯОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Заголовок открываемого материала