https://1prime.ru/20260206/braziliya-867235387.html
Россия начала поставки рыбы в Бразилию
Россия начала поставки рыбы в Бразилию - 06.02.2026, ПРАЙМ
Россия начала поставки рыбы в Бразилию
Россия уже начала поставки рыбы в Бразилию, хотя ввозные пошлины там все еще высокие, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T09:21+0300
2026-02-06T09:21+0300
2026-02-06T09:49+0300
сельское хозяйство
россия
бразилия
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/82/841508251_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_82a2976e9569c456a7f578725764edc9.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия уже начала поставки рыбы в Бразилию, хотя ввозные пошлины там все еще высокие, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Россия в прошлом году направила в Бразилию рыбы на 354,3 тысячи, а в январе этого - на 556,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. "Мы начали поставки нашей рыбы на бразильский рынок. Пока очень маленькие объемы", - сказала она журналистам. Отмечается, что для наращивания поставок преимущественно подходят минтай, треска, сельдь. При этом в Бразилии действуют высокие пошлины на ввоз рыбы из других стран. Глава Минсельхоза отметила, что "здесь есть о чем говорить с бразильскими коллегами".
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/82/841508251_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2444414c74f88740395aea279c8de3b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, бразилия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Россия начала поставки рыбы в Бразилию
Лут: Россия начала поставки рыбы в Бразилию, несмотря на высокие пошлины