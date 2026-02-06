https://1prime.ru/20260206/braziliya-867235387.html

Россия начала поставки рыбы в Бразилию

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия уже начала поставки рыбы в Бразилию, хотя ввозные пошлины там все еще высокие, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Россия в прошлом году направила в Бразилию рыбы на 354,3 тысячи, а в январе этого - на 556,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. "Мы начали поставки нашей рыбы на бразильский рынок. Пока очень маленькие объемы", - сказала она журналистам. Отмечается, что для наращивания поставок преимущественно подходят минтай, треска, сельдь. При этом в Бразилии действуют высокие пошлины на ввоз рыбы из других стран. Глава Минсельхоза отметила, что "здесь есть о чем говорить с бразильскими коллегами".

