https://1prime.ru/20260206/britaniya-867253396.html

Великобритания сняла санкции с экс-зампреда правления Совкомбанка

Великобритания сняла санкции с экс-зампреда правления Совкомбанка - 06.02.2026, ПРАЙМ

Великобритания сняла санкции с экс-зампреда правления Совкомбанка

Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T17:27+0300

2026-02-06T17:27+0300

2026-02-06T17:27+0300

банки

финансы

великобритания

сша

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

ЛОНДОН, 6 фев - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин. Причины снятия санкций не уточняются. Великобритания ввела санкции против Панферова в 2022 году. Топ-менеджер также находился под санкциями США, однако в июле 2024 года был исключен из списка. Панферов был членом наблюдательного совета Совкомбанка с 2015 по 2018 год, в должности заместителя председателя правления банка находился в 2017-2022 годах.

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, великобритания, сша, совкомбанк