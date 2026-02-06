Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания сняла санкции с экс-зампреда правления Совкомбанка - 06.02.2026
Великобритания сняла санкции с экс-зампреда правления Совкомбанка
Великобритания сняла санкции с экс-зампреда правления Совкомбанка
банки
финансы
великобритания
сша
совкомбанк
ЛОНДОН, 6 фев - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин. Причины снятия санкций не уточняются. Великобритания ввела санкции против Панферова в 2022 году. Топ-менеджер также находился под санкциями США, однако в июле 2024 года был исключен из списка. Панферов был членом наблюдательного совета Совкомбанка с 2015 по 2018 год, в должности заместителя председателя правления банка находился в 2017-2022 годах.
великобритания
сша
банки, финансы, великобритания, сша, совкомбанк
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Совкомбанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с бывшего заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, сообщает британский минфин.
Причины снятия санкций не уточняются. Великобритания ввела санкции против Панферова в 2022 году.
Топ-менеджер также находился под санкциями США, однако в июле 2024 года был исключен из списка.
Панферов был членом наблюдательного совета Совкомбанка с 2015 по 2018 год, в должности заместителя председателя правления банка находился в 2017-2022 годах.
 
Банки Финансы ВЕЛИКОБРИТАНИЯ США Совкомбанк
 
 
