ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области
ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области - 06.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области
ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T08:50+0300
2026-02-06T08:50+0300
2026-02-06T09:30+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже восстановлено, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены", - написал он в Telegram-канале. По словам губернатора, службы выдвинулись на место немедленно, энергоснабжение было оперативно восстановлено.
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже восстановлено, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены", - написал он в Telegram-канале
.
По словам губернатора, службы выдвинулись на место немедленно, энергоснабжение было оперативно восстановлено.