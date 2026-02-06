https://1prime.ru/20260206/bryanskaya-867234929.html

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области - 06.02.2026, ПРАЙМ

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T08:50+0300

2026-02-06T08:50+0300

2026-02-06T09:30+0300

энергетика

всу

брянская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже восстановлено, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены", - написал он в Telegram-канале. По словам губернатора, службы выдвинулись на место немедленно, энергоснабжение было оперативно восстановлено.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, брянская область