Число россиян с кредитами на руках снизилось до 46,93 миллиона человек - 06.02.2026
Число россиян с кредитами на руках снизилось до 46,93 миллиона человек
2026-02-06T01:48+0300
2026-02-06T01:48+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество россиян с кредитами на руках по итогам четвертого квартала 2025 года снизилось до 46,93 миллиона человек, при этом средняя сумма задолженности достигла рекордных 1,16 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Согласно данным ОКБ, в четвертом квартале численность россиян с кредитами на руках снизилась на 1,6 миллиона и составила 46,93 миллиона человек. Это минимальный показатель с конца 2023 года. В то же время средняя сумма задолженности по всем действующим кредитам на одного активного клиента выросла, достигнув максимальных с 2023 года 1,16 миллиона рублей. При этом в четвертом квартале прошлого года на одного активного клиента банков приходилось 2,21 кредита - это минимум с 2023 года.
2026
01:48 06.02.2026
 
Число россиян с кредитами на руках снизилось до 46,93 миллиона человек

ОКБ: число россиян с кредитами на руках в IV квартале снизилось до 46,93 миллиона человек

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество россиян с кредитами на руках по итогам четвертого квартала 2025 года снизилось до 46,93 миллиона человек, при этом средняя сумма задолженности достигла рекордных 1,16 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Согласно данным ОКБ, в четвертом квартале численность россиян с кредитами на руках снизилась на 1,6 миллиона и составила 46,93 миллиона человек. Это минимальный показатель с конца 2023 года.
В то же время средняя сумма задолженности по всем действующим кредитам на одного активного клиента выросла, достигнув максимальных с 2023 года 1,16 миллиона рублей.
При этом в четвертом квартале прошлого года на одного активного клиента банков приходилось 2,21 кредита - это минимум с 2023 года.
 
