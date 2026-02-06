https://1prime.ru/20260206/cola-867257369.html

Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов России

Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов России - 06.02.2026, ПРАЙМ

Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов России

Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) в своем обращении в Суд по интеллектуальным правам сообщило, что инициировало... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T20:56+0300

2026-02-06T20:56+0300

2026-02-06T20:56+0300

бизнес

россия

южная осетия

москва

coca-cola

роспатент

sprite

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/37/834863729_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_6eb16cd721bafb0586df9798207a3f5a.jpg

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) в своем обращении в Суд по интеллектуальным правам сообщило, что инициировало процедуру прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года. В реестре общеизвестных товарных знаков он зарегистрирован под номером 5. Как пояснила южноосетинская компания, она подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака, представляющего собой комбинированное обозначение со словом Coca-Cola в красно-белом цвете, практически неотличимое от брендов The Coca-Cola Company. Ведомство уведомило заявителя о сходстве его обозначения с брендами американской компании, что "является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению". После этого "в целях преодоления указанного препятствия" компания из Южной Осетии инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков вследствие их неиспользования в России. В соответствии с законодательством такая процедура предполагает направление правообладателю предложения обратиться в Роспатент "с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак". В случае отказа правообладателя заинтересованное лицо через два месяца может подать иск об аннулировании неиспользуемых товарных знаков. Пока суд по ходатайству южноосетинского ООО "Кока-кола Компании" принял предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по его заявке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. При этом суд установил срок для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков американской компании до 18 марта включительно. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск The Coca-Cola Company, требующей запретить южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование. Coca-Cola Company была основана в 1892 году. Ее продукция доступна в более чем 200 странах. Компания в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство в России газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta.

южная осетия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная осетия, москва, coca-cola, роспатент, sprite