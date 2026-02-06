https://1prime.ru/20260206/delegatsija-867228049.html

Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max

БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max. "Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, показала ли Россия мессенджер Max. Он отметил, что Max является одним из самых быстрорастущих приложений в мире - на сегодняшний момент зарегистрировано уже 65 миллионов скачиваний. "Это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно, и мы договорились, что по линии IT отдельно коллеги приедут, и мы сюда приедем, министерство цифрового развития", - добавил он.

