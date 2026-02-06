Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/delegatsija-867228049.html
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max - 06.02.2026, ПРАЙМ
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T00:32+0300
2026-02-06T00:32+0300
россия
экономика
рф
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228049.jpg?1770327157
БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max. "Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, показала ли Россия мессенджер Max. Он отметил, что Max является одним из самых быстрорастущих приложений в мире - на сегодняшний момент зарегистрировано уже 65 миллионов скачиваний. "Это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно, и мы договорились, что по линии IT отдельно коллеги приедут, и мы сюда приедем, министерство цифрового развития", - добавил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, максим решетников
РОССИЯ, Экономика, РФ, Максим Решетников
00:32 06.02.2026
 
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max

Глава МЭР Решетников: Россия показала бразильским коллегам мессенджер Max

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max.
"Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, показала ли Россия мессенджер Max.
Он отметил, что Max является одним из самых быстрорастущих приложений в мире - на сегодняшний момент зарегистрировано уже 65 миллионов скачиваний.
"Это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно, и мы договорились, что по линии IT отдельно коллеги приедут, и мы сюда приедем, министерство цифрового развития", - добавил он.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала