https://1prime.ru/20260206/delegatsija-867228049.html
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max - 06.02.2026, ПРАЙМ
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T00:32+0300
2026-02-06T00:32+0300
2026-02-06T00:32+0300
россия
экономика
рф
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228049.jpg?1770327157
БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max.
"Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, показала ли Россия мессенджер Max.
Он отметил, что Max является одним из самых быстрорастущих приложений в мире - на сегодняшний момент зарегистрировано уже 65 миллионов скачиваний.
"Это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно, и мы договорились, что по линии IT отдельно коллеги приедут, и мы сюда приедем, министерство цифрового развития", - добавил он.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, максим решетников
РОССИЯ, Экономика, РФ, Максим Решетников
Российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max
Глава МЭР Решетников: Россия показала бразильским коллегам мессенджер Max
БРАЗИЛИА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max.
"Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, показала ли Россия мессенджер Max.
Он отметил, что Max является одним из самых быстрорастущих приложений в мире - на сегодняшний момент зарегистрировано уже 65 миллионов скачиваний.
"Это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно, и мы договорились, что по линии IT отдельно коллеги приедут, и мы сюда приедем, министерство цифрового развития", - добавил он.