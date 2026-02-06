https://1prime.ru/20260206/dengi-867233054.html
Росфинмониторинг объяснил идею ограничить внесение средств через банкоматы
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Внесение наличных средств через банкомат может быть использовано для легализации преступных доходов, об этом рассказали РБК в Росфинмониторинге. Так в ведомстве прокомментировали предложение ограничить физлицам внесение денег через банкоматы суммой в один миллион рублей. "В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков", — пояснили в ведомстве. В Росфинмониторинге также уточнили, что сотрудники кредитных организаций могут в соответствии с законом при наличии соответствующих оснований потребовать документы, подтверждающие происхождение средств, вносимых на счет или вклад.Ранее Минфин России предложил ограничить пополнение физическими лицами счетов или вкладов через банкомат более чем на один миллион рублей в месяц. При этом проект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Госдума, в свою очередь, эту инициативу поддержала. На сегодняшний день какие-либо ограничения на пополнение наличными через банкоматы отсутствуют.
