Внутренний госдолг в Молдавии вырос в январе на 22% - 06.02.2026
Внутренний госдолг в Молдавии вырос в январе на 22%
Внутренний госдолг в Молдавии вырос в январе на 22% - 06.02.2026, ПРАЙМ
Внутренний госдолг в Молдавии вырос в январе на 22%
Внутренний государственный долг в Молдавии в январе 2025 года вырос в годовом выражении на 22%, составив 3,16 миллиарда долларов, заявил экономист, бывший... | 06.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
молдавия
минфин
нацбанк
КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Внутренний государственный долг в Молдавии в январе 2025 года вырос в годовом выражении на 22%, составив 3,16 миллиарда долларов, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Минфин республики 8 декабря сообщал, что внутренний госдолг Молдавии по итогам января-ноября 2025 года увеличился до 49,6 миллиарда леев (около 2,68 миллиарда долларов), что стало максимальным значением за все время наблюдений, рост внутреннего долга за 11 месяцев составил 5,6 миллиарда леев (около 302 миллионов долларов). "Внутренний госдолг продолжает расти. В январе 2026 года он составил 53,9 миллиарда леев (3,16 миллиарда долларов) против 52 миллиардов (3,05 миллиарда долларов) в декабре 2025 года, увеличившись на 1,9 миллиардов (110 миллионов долларов). В январе 2025 года внутренний госдолг составлял 44,3 миллиарда леев (2,6 миллиарда долларов). Стало быть, за год он вырос на 9,6 миллиардов (560 миллионов долларов) или на 22%", - написал Головатюк в своем Telegram-канале. Эксперт напомнил, что согласно утвержденному госбюджету 2026 года лимит внутреннего госдолга на конец года установлен в размере 63,1 миллиарда леев (3,7 миллиарда долларов). Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Внутренний государственный долг в Молдавии в январе 2025 года вырос в годовом выражении на 22%, составив 3,16 миллиарда долларов, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
Минфин республики 8 декабря сообщал, что внутренний госдолг Молдавии по итогам января-ноября 2025 года увеличился до 49,6 миллиарда леев (около 2,68 миллиарда долларов), что стало максимальным значением за все время наблюдений, рост внутреннего долга за 11 месяцев составил 5,6 миллиарда леев (около 302 миллионов долларов).
"Внутренний госдолг продолжает расти. В январе 2026 года он составил 53,9 миллиарда леев (3,16 миллиарда долларов) против 52 миллиардов (3,05 миллиарда долларов) в декабре 2025 года, увеличившись на 1,9 миллиардов (110 миллионов долларов). В январе 2025 года внутренний госдолг составлял 44,3 миллиарда леев (2,6 миллиарда долларов). Стало быть, за год он вырос на 9,6 миллиардов (560 миллионов долларов) или на 22%", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
Эксперт напомнил, что согласно утвержденному госбюджету 2026 года лимит внутреннего госдолга на конец года установлен в размере 63,1 миллиарда леев (3,7 миллиарда долларов).
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
Заголовок открываемого материала