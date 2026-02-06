Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля похищенных денег в общем объеме переводов в России вышла на плато - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/dolja-867227788.html
Доля похищенных денег в общем объеме переводов в России вышла на плато
Доля похищенных денег в общем объеме переводов в России вышла на плато - 06.02.2026, ПРАЙМ
Доля похищенных денег в общем объеме переводов в России вышла на плато
Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов,... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T00:17+0300
2026-02-06T00:17+0300
финансы
россия
банки
рф
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867227788.jpg?1770326249
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. "Могу сказать о тенденциях. Есть общепринятый критерий – доля похищенных денег в общем объеме переводов. В России этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - сказал он в интервью "Российской газете". По его словам, эффективность антифрод-систем крупных банков стабильно высокая – практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей, уточнил зампред. "Из-за того, что через банковскую систему ежегодно проходят триллионы рублей, даже показатель в 0,1% успешных атак в итоге исчисляется миллиардами рублей ущерба", - добавил Зубарев. При этом он также отметил, что на фоне общего роста объема переводов в стране Банк России видит, что ситуация с мошенничеством не ухудшается.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, рф, банк россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, банк Россия, Банк России
00:17 06.02.2026
 
Доля похищенных денег в общем объеме переводов в России вышла на плато

Зампред ЦБ Зубарев: доля похищенных денег в общем объеме переводов вышла на плато

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
"Могу сказать о тенденциях. Есть общепринятый критерий – доля похищенных денег в общем объеме переводов. В России этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - сказал он в интервью "Российской газете".
По его словам, эффективность антифрод-систем крупных банков стабильно высокая – практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей, уточнил зампред.
"Из-за того, что через банковскую систему ежегодно проходят триллионы рублей, даже показатель в 0,1% успешных атак в итоге исчисляется миллиардами рублей ущерба", - добавил Зубарев.
При этом он также отметил, что на фоне общего роста объема переводов в стране Банк России видит, что ситуация с мошенничеством не ухудшается.
 
ФинансыРОССИЯБанкиРФбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала