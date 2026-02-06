https://1prime.ru/20260206/dolja-867227788.html
Доля похищенных денег в общем объеме переводов в России вышла на плато
финансы
россия
банки
рф
банк россия
банк россии
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
"Могу сказать о тенденциях. Есть общепринятый критерий – доля похищенных денег в общем объеме переводов. В России этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - сказал он в интервью "Российской газете".
По его словам, эффективность антифрод-систем крупных банков стабильно высокая – практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей, уточнил зампред.
"Из-за того, что через банковскую систему ежегодно проходят триллионы рублей, даже показатель в 0,1% успешных атак в итоге исчисляется миллиардами рублей ущерба", - добавил Зубарев.
При этом он также отметил, что на фоне общего роста объема переводов в стране Банк России видит, что ситуация с мошенничеством не ухудшается.
финансы, россия, банки, рф, банк россия, банк россии
