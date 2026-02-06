https://1prime.ru/20260206/dollar-867216496.html

Нашли замену: под доллар копают сразу с двух сторон

Сообщение о скором запуске платежной системы БРИКС совпало по времени с заявлениями властей Китая о перспективах превращения юаня в резервную валюту. Случайно... | 06.02.2026, ПРАЙМ

статья

рынок

финансы

мировая экономика

swift

китай

индия

сша

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Сообщение о скором запуске платежной системы БРИКС совпало по времени с заявлениями властей Китая о перспективах превращения юаня в резервную валюту. Случайно ли это и кто бросил доллару решительный вызов — в материале Прайм.Быстро, удобно, надежноБолее 40% мирового ВВП приходится на страны БРИКС. Единую платежную систему Brics Pay готовят к тестированию. Резервный банк Индии предложил утвердить ее на саммите в этом году. Тогда цифровые валюты впервые свяжут друг с другом.Система предназначена для трансграничных расчетов. Это не аналог SWIFT, а дополнительный маршрут для удешевления транзакций и ослабления зависимости от внешних воздействий. В теории Brics Pay позволит практически мгновенно переводить и конвертировать валюту, что удобно для бизнеса и туристов.Китай запустил цифровой юань еще в 2021 году. Россия, Бразилия и Индия находятся на стадии пилотных проектов. Технологию осваивают ОАЭ, Иран и другие.Есть и проект общей цифровой валюты Unit. Она должна быть обеспечена золотом, а также корзиной из равных пропорций юаня, рупии, рубля, реала и рэнда.Плюсы и минусыОб альтернативе долларовой инфраструктуре говорят не первый год. Но важно отделять политические заявления от реальных экономических процессов, подчеркивают эксперты."Brics Pay уже существует как концепция и набор пилотных решений. Но предстоит долгий эволюционный процесс, резкого разрыва с привычной системой не будет", — поясняет руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.Плюсы — больше устойчивости за счет альтернативного маршрута, меньше операционных сбоев, ниже комиссии. Но и минусы имеются. Чтобы система работала, нужно закрепить единые стандарты, Центробанки должны договориться об общих правилах эмиссии, клиринга и расчетов.Тем не менее прогресс, похоже, опережает прогнозы.Китай: вызов долларуЮань тоже способен заменить доллар, утверждает председатель КНР Си Цзиньпин.Пока доля китайской валюты в мировых резервах — около двух процентов, а доллара — 57%, напоминает завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.И юань не свободно конвертируемый, в Китае сохраняются ограничения на движение капитала."Это создает асимметрию: США легче распределять издержки госдолга на внешний мир, потому что долларовая система глубоко встроена в глобальные финансы. Китай при действующем режиме конвертируемости на это не способен", —уточняет она.А что АмерикаИ все же доллар теряет влияние. Устоявшаяся мировая финансовая система продемонстрировала уязвимость, поэтому трансформация необратима.А запуск Brics Pay еще больше подорвет американскую валюту. Это сильно беспокоит Вашингтон. Так, Дональд Трамп неоднократно грозил миру санкциями за попытку обхода нынешней системы.По мнению Михаила Никитина, США, как и раньше, ответят давлением, пошлинами, попытками защитить долларовую инфраструктуру. Правда, есть нюанс: реальность изменилась, безальтернативность доллара больше не воспринимается как данность."Резервная валюта ценится тем, что в ней можно в любой момент провести крупные операции без потерь ликвидности и неожиданной смены правил, а ее покупательная способность и финансовая политика институтов в целом отличаются высокой предсказуемостью", — уточняет Светлана Фрумина.Такое уже не скажешь про доллар, поэтому возникают параллельные системы. Процесс, конечно, не быстрый, но необратимый.

китай

индия

сша

2026

рынок, финансы, мировая экономика, swift, китай, индия, сша, дональд трамп, си цзиньпин, брикс, юань