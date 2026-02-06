Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США

https://1prime.ru/20260206/dollar-867257654.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в пятницу вечером, несмотря на выход сильной статистики по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1779 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время снижался до 157,02 иены со 157,05 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,66 пункта. Вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, вырос в феврале до 57,3 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Аналитики при этом ждали снижения показателя. Несмотря на снижение стоимости в пятницу, американская валюта готовится завершить неделю ростом после двух недель подряд в минусе: с понедельника к евро она подорожала на 0,3%, к иене - на 1,4%. Индекс доллара за это время увеличился на 0,7%. На следующей неделе рынки будут оценивать данные по занятости в США, которые изначально должны были быть опубликованы на этой неделе. Согласно прогнозам, безработица в стране в январе осталась на уровне декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 70 тысяч. Также на следующей неделе станет известна статистика о росте потребительских цен в США по итогам января. В декабре годовая инфляция осталась на уровне ноября в 2,7%.

