Каменщик попросил пересмотреть передачу аэропорта Домодедово государству

Каменщик попросил пересмотреть передачу аэропорта Домодедово государству

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд России (ВС РФ) новую кассационную жалобу с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт "Домодедово" в собственность государства, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Жалоба Каменщика поступила в высшую судебную инстанцию 5 февраля. Она сопровождается ходатайством "о восстановлении пропущенного процессуального срока" на обжалование. Решения по таким жалобам, как правило, выносятся в течение двух-трех месяцев. Первую кассационную жалобу Каменщик направил в ВС РФ 23 января, она была возвращена судом 29 января, причины не пояснялись. Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда было обращено к немедленному исполнению. И уже через два дня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник "ДМЕ Холдинга" - Российская Федерация. Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков. Разбирательство проходит в закрытом режиме. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей. Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, которые согласовали им переход прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, говорится в иске.

