https://1prime.ru/20260206/economist--867243904.html

Economist поместил на обложку нового выпуска доллар в виде змеи

Economist поместил на обложку нового выпуска доллар в виде змеи - 06.02.2026, ПРАЙМ

Economist поместил на обложку нового выпуска доллар в виде змеи

Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска доллар в виде змеи, намекая на связанные с американской валютой риски. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T13:04+0300

2026-02-06T13:04+0300

2026-02-06T13:33+0300

рынок

мировая экономика

сша

дональд трамп

dow jones

nasdaq composite

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867243559_0:349:1181:1013_1920x0_80_0_0_15c2175cd88ba7b7c3557e6839632f6d.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска доллар в виде змеи, намекая на связанные с американской валютой риски. "Эпоха коварного, падающего доллара. Владельцам американских активов придётся к этому привыкнуть", - говорится в статье. С момента инаугурации американского лидера Дональда Трампа 20 января прошлого года индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) упал более чем на 10%, к евро доллар подешевел в пределах 15%, следует из данных торгов. В то же время промышленный индекс Dow Jones поднялся за это время более чем на 10%, успев в феврале обновить исторический рекорд. А технологический индекс Nasdaq Composite за чуть более чем год увеличился почти на 15%, правда, на данный момент он находится примерно на 6% ниже достигнутого в октябре исторического максимума. "Рост в Америке по-прежнему вызывает зависть всего мира", - говорится в статье.Издание обращает внимание на то, что периоды паники среди инвесторов стали более частыми, как, например, в апреле 2025 года, когда Трамп объявил о введении базовой ставки на импорт, назвав это "Днем освобождения". В такие моменты инвесторы массово избавляются от американских активов, что приводит к удешевлению акций и валюты, пишет журнал. Это явление, которое более характерно для развивающихся рынков, наблюдалось семь из последних 52 недель, что примерно в три раза чаще, чем в предыдущее десятилетие, говорится в материале. Когда периоды волатильности проходят, на рынки возвращается "нормальность", отмечается в статье. "Но эти приступы паники дают представление о беспорядочном мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными", - отмечает издание. Стоимость золота, к которому инвесторы традиционно обращаются как к защите от инфляции и ослабления доллара, в конце прошлого месяца впервые в истории поднялась выше 5 600 долларов за тройскую унцию, подскочив на 75% с начала нового срока Трампа. "Это должно заставить задуматься тех, кто считает, что финансовая мощь Америки непоколебима", - говорится в статье. В конце января Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. Президент указал, что Уорш хочет снижать ключевую ставку. Традиционно снижение ставки приводит к ослаблению национальной валюты. В то же время, если Верховный суд признает многие импортные пошлины Трампа незаконными, то это приведет к возврату средств в 0,5% от всего ВВП страны. Трамп заявлял, что он не знает, как в таком случае его администрация будет возвращать многомиллиардные доходы от импортных пошлин. Журнал указывает, что в общем сочетание монетарного и фискального стимулирования может привести к еще большей инфляции, что еще больше поставит под сомнение долларовые активы.

https://1prime.ru/20260128/valyuta-866939976.html

https://1prime.ru/20260203/ekonomika-867129961.html

https://1prime.ru/20260130/dirkham-867010494.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite