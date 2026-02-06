ЕК предложила ужесточить экспортные ограничения в отношении России

https://1prime.ru/20260206/ek-867257021.html
россия
мировая экономика
урсула фон дер ляйен
ек
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России предлагает ужесточать экспортные ограничения, вводя новые запреты на товары и услуги на сумму свыше 360 миллионов евро, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Третьим блоком мер мы ужесточаем экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро", - сказано в документе.
