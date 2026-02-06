https://1prime.ru/20260206/ek-867257021.html

ЕК предложила ужесточить экспортные ограничения в отношении России

ЕК предложила ужесточить экспортные ограничения в отношении России

2026-02-06T20:24+0300

россия

мировая экономика

урсула фон дер ляйен

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России предлагает ужесточать экспортные ограничения, вводя новые запреты на товары и услуги на сумму свыше 360 миллионов евро, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Третьим блоком мер мы ужесточаем экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро", - сказано в документе.

