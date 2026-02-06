https://1prime.ru/20260206/ekstremizm-867247735.html

Мосгорсуд признал законным решение о запрете объединения Штенгеловых*

происшествия

общество

россия

рф

москва

украина

мосгорсуд

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых* в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении их имущества в доход РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Московский городской суд оставил без изменения решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года, которым удовлетворены административные исковые требования к Штенгелову Денису*, Штенгелову Николаю*, Каржиловой Марии и АО "Кондитерус Ком" о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства", - говорится в сообщении. Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад. Среди торговых марок, принадлежащих группе компаний "КДВ", бренды "Кириешки" и "Яшкино".* Объединение Николая и Дениса Штенгеловых признано экстремистским в России

рф

москва

украина

