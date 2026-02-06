Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным решение о запрете объединения Штенгеловых* - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260206/ekstremizm-867247735.html
Мосгорсуд признал законным решение о запрете объединения Штенгеловых*
Мосгорсуд признал законным решение о запрете объединения Штенгеловых* - 06.02.2026, ПРАЙМ
Мосгорсуд признал законным решение о запрете объединения Штенгеловых*
Мосгорсуд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых* в связи с осуществлением экстремистской деятельности и... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T14:07+0300
2026-02-06T14:07+0300
происшествия
общество
россия
рф
москва
украина
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867247413_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c4e74bffedbb99753f07aff7f6ae11e.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых* в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении их имущества в доход РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Московский городской суд оставил без изменения решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года, которым удовлетворены административные исковые требования к Штенгелову Денису*, Штенгелову Николаю*, Каржиловой Марии и АО "Кондитерус Ком" о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства", - говорится в сообщении. Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад. Среди торговых марок, принадлежащих группе компаний "КДВ", бренды "Кириешки" и "Яшкино".* Объединение Николая и Дениса Штенгеловых признано экстремистским в России
рф
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867247413_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9548a84326cabd9f0de16459bb5d86bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва, украина, мосгорсуд
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Мосгорсуд
14:07 06.02.2026
 
Мосгорсуд признал законным решение о запрете объединения Штенгеловых*

Мосгорсуд подтвердил запрет объединения Штенгеловых из-за экстремистской деятельности

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным решение о запрете деятельности объединения Дениса и Николая Штенгеловых* в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении их имущества в доход РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Московский городской суд оставил без изменения решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года, которым удовлетворены административные исковые требования к Штенгелову Денису*, Штенгелову Николаю*, Каржиловой Марии и АО "Кондитерус Ком" о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства", - говорится в сообщении.
Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Среди торговых марок, принадлежащих группе компаний "КДВ", бренды "Кириешки" и "Яшкино".
* Объединение Николая и Дениса Штенгеловых признано экстремистским в России
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯРФМОСКВАУКРАИНАМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала