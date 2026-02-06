https://1prime.ru/20260206/elektroenergiya-867238805.html

МЭА спрогнозировало рост спроса на электроэнергию в мире в 2026-2030 годах

2026-02-06T11:15+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на электроэнергию будет расти в среднем на 3,6% в год в период 2026-2030 годов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). "Согласно прогнозам, мировой спрос на электроэнергию будет расти быстрыми темпами в среднем на 3,6% в год в течение прогнозируемого периода 2026-2030 годов, чему будет способствовать рост потребления со стороны промышленности, электромобилей, систем кондиционирования воздуха и центров обработки данных", - говорится в докладе агентства "Электроэнергетика 2026".Отмечается, что в 2025 году мировой спрос на электроэнергию вырос на 3% в годовом исчислении. Этому предшествовал рост на 4,4% в 2024 году, когда сильные волны жары и высокая промышленная активность во многих регионах привели к увеличению потребления электричества. "В перспективе, среднегодовой рост спроса в течение следующих пяти лет, как ожидается, будет на 50% выше, чем в среднем за предыдущее десятилетие", - добавляется в докладе. По оценкам МЭА, развивающиеся экономики продолжают оставаться основной опорой роста спроса - на их долю приходится почти 80% дополнительного потребления электроэнергии до 2030 года. Ожидается, что в течение следующих пяти лет один только Китай увеличит спрос на электроэнергию на объем, эквивалентный общему потреблению электроэнергии Европейского союза (ЕС) сегодня. При этом агентство считает, что рост спроса на электроэнергию начал ускоряться в развитых странах после 15 лет стагнации. В 2025 году на них приходилось почти 20% роста мирового спроса на электроэнергию по сравнению с 17% в 2024 году. "Мы ожидаем, что эта доля останется на уровне около 20% в среднем в течение прогнозируемого периода, чему способствуют расширение промышленной деятельности и продолжающийся рост центров обработки данных, электромобилей и других конечных потребителей электроэнергии" - отмечает МЭА.

