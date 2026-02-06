В Минэнерго рассказали, сколько будет стоить киловатт-час к 2042 году

https://1prime.ru/20260206/elektroenergiya-867248276.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость тарифа на электроэнергию для конечного потребителя к 2042 году при реализации инициатив нового законопроекта Минэнерго РФ составит 8 рублей за киловатт-час вместо 13 рублей, заявила директор департамента оперативного управления в ТЭК министерства Елена Медведева на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике. "Если не менять никакие подходы и существующие механизмы в отрасли и продолжать инвестировать в развитие и строительство, то мы придем в 2042 году к неконкурентной стоимости киловатт-часа, по нашим оценкам, она будет составлять без учета дисконтирования почти 13 рублей за киловатт-час, то есть (рост - ред.) почти в два раза... Поэтому весь закон построен на то, чтобы достичь целевой модели к 2042 году при реализации всех мер и того строительства, которое мы запланировали, все-таки удерживать конкурентную, по нашим оценкам, стоимость киловатт-часа в виде 8 рублей", - сказала она. Она пояснила, что это целевое значение - это средняя стоимость тарифа для конечного потребителя без разделения по уровню напряжения. Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в ходе обсуждения отметил, что сейчас средняя стоимость киловатт-часа составляет около 6,5 рублей. Медведева отметила, что, по оценке министерства, при отсутствии законодательных изменений в отрасли и цене киловатт-часа в 13 рублей примерно 40% этой стоимости будет приходиться на обслуживание кредитов энергокомпаний. В январе Минэнерго РФ опубликовало проект нового закона по электроэнергетике для обеспечения финансирования отрасли. В рамках законопроекта помимо ряда других инициатив планируется сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. Новый законопроект необходим для обеспечения финансирования отрасли, так как в рамках реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года планируется ввести в эксплуатацию более 88 ГВт новых энергомощностей. Это потребует около 40 триллионов рублей инвестиций в генерацию и около 17 триллионов рублей - в сетевой комплекс. Отдельные проекты потребуют различных финансовых механизмов поддержки со стороны государства, говорили в министерстве.

