ЕС хочет расширить санкции против России в сфере криптовалют

ЕС хочет расширить санкции против России в сфере криптовалют

2026-02-06T21:10+0300

финансы

россия

рф

урсула фон дер ляйен

ес

БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. ЕС хочет расширить санкции против РФ в сфере криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Мы предлагаем меры против криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами", - говорится в заявлении после представления Еврокомиссией странам ЕС предложении по 20-му пакету санкций.

2026

