ЕС хочет расширить санкции против России в сфере криптовалют
2026-02-06T21:10+0300
финансы
россия
рф
урсула фон дер ляйен
ес
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. ЕС хочет расширить санкции против РФ в сфере криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Мы предлагаем меры против криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами", - говорится в заявлении после представления Еврокомиссией странам ЕС предложении по 20-му пакету санкций.
