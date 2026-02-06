https://1prime.ru/20260206/estoniya-867230740.html
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России
Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом возник конфликт, причиной которого стали высказывания о возможности начала | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T05:09+0300
2026-02-06T05:09+0300
2026-02-06T05:10+0300
мировая экономика
эстония
латвия
москва
мария захарова
ес
bloomberg
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом возник конфликт, причиной которого стали высказывания о возможности начала переговоров с Москвой, сообщает Bloomberg. "Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе", — говорится в материале.Хотя Карис в основном выполняет символические функции, как отмечает издание, неодобрение его инициативы о возобновлении диалога с Россией отражает общий настрой Евросоюза, который обеспокоен возможностью восстановления таких отношений. "Это как табу в трех прибалтийских странах на восточном фланге НАТО, которые имеют напряженные отношения с Москвой и являются одними из самых верных союзников Украины", — отмечается в материале.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку идее назначения специального посланника ЕС для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Несмотря на позицию президента, Министерство иностранных дел Эстонии указало, что переговоры с Москвой невозможны, пока Россия не изменит свой курс и цели в конфликте на Украине. Мария Захарова, представляющая российское Министерство иностранных дел, прокомментировала инициативы Латвии и Эстонии, назвав их очередной попыткой "занять место за столом".
https://1prime.ru/20260204/estoniya-867172417.html
https://1prime.ru/20260129/estoniya-867028012.html
https://1prime.ru/20251212/estoniya-865460279.html
эстония
латвия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, эстония, латвия, москва, мария захарова, ес, bloomberg, нато
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, МОСКВА, Мария Захарова, ЕС, Bloomberg, НАТО
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России
Bloomberg: президент и премьер Эстонии переругались из-за переговоров с Россией