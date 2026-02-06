https://1prime.ru/20260206/estoniya-867230740.html

"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России

"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разгорелся скандал из-за России

Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом возник конфликт, причиной которого стали высказывания о возможности начала

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом возник конфликт, причиной которого стали высказывания о возможности начала переговоров с Москвой, сообщает Bloomberg. "Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе", — говорится в материале.Хотя Карис в основном выполняет символические функции, как отмечает издание, неодобрение его инициативы о возобновлении диалога с Россией отражает общий настрой Евросоюза, который обеспокоен возможностью восстановления таких отношений. "Это как табу в трех прибалтийских странах на восточном фланге НАТО, которые имеют напряженные отношения с Москвой и являются одними из самых верных союзников Украины", — отмечается в материале.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку идее назначения специального посланника ЕС для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Несмотря на позицию президента, Министерство иностранных дел Эстонии указало, что переговоры с Москвой невозможны, пока Россия не изменит свой курс и цели в конфликте на Украине. Мария Захарова, представляющая российское Министерство иностранных дел, прокомментировала инициативы Латвии и Эстонии, назвав их очередной попыткой "занять место за столом".

