Euroclear заработал на замороженных российских активах 17,2 млрд евро
Euroclear заработал на замороженных российских активах 17,2 млрд евро - 06.02.2026, ПРАЙМ
Euroclear заработал на замороженных российских активах 17,2 млрд евро
Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости,... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T00:26+0300
2026-02-06T00:26+0300
финансы
россия
банки
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867227975.jpg?1770326795
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости, проанализировав отчетности организации. В прошлом году его доходы от удерживаемых активов ЦБ и частных российских инвесторов составили 5,1 миллиарда евро. При этом годом ранее депозитарий заработал еще больше - 6,9 миллиарда. В первые два года "заморозки" совокупно было получено 5,2 миллиарда евро. Главным образом депозитарий получает доходы от суверенных российских активов, однако их начали учитывать отдельно лишь в 2024 году. В результате с активов ЦБ Euroclear заработал 9,9 миллиарда евро. Около 4 миллиардов депозитарий мог потенциально получить в 2022-2023 годах. Всего в Euroclear хранится 195 миллиардов евро российских активов, которые были заморожены в результате европейских санкций.
2026
финансы, россия, банки, euroclear
Финансы, РОССИЯ, Банки, Euroclear
00:26 06.02.2026
 
Euroclear заработал на замороженных российских активах 17,2 млрд евро

Euroclear за четыре года заработал на замороженных российских активах 17,2 миллиарда евро

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости, проанализировав отчетности организации.
В прошлом году его доходы от удерживаемых активов ЦБ и частных российских инвесторов составили 5,1 миллиарда евро. При этом годом ранее депозитарий заработал еще больше - 6,9 миллиарда. В первые два года "заморозки" совокупно было получено 5,2 миллиарда евро.
Главным образом депозитарий получает доходы от суверенных российских активов, однако их начали учитывать отдельно лишь в 2024 году. В результате с активов ЦБ Euroclear заработал 9,9 миллиарда евро. Около 4 миллиардов депозитарий мог потенциально получить в 2022-2023 годах.
Всего в Euroclear хранится 195 миллиардов евро российских активов, которые были заморожены в результате европейских санкций.
 
Заголовок открываемого материала