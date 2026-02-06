Euroclear заработал на замороженных российских активах 17,2 млрд евро

https://1prime.ru/20260206/euroclear-867227975.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости, проанализировав отчетности организации.
В прошлом году его доходы от удерживаемых активов ЦБ и частных российских инвесторов составили 5,1 миллиарда евро. При этом годом ранее депозитарий заработал еще больше - 6,9 миллиарда. В первые два года "заморозки" совокупно было получено 5,2 миллиарда евро.
Главным образом депозитарий получает доходы от суверенных российских активов, однако их начали учитывать отдельно лишь в 2024 году. В результате с активов ЦБ Euroclear заработал 9,9 миллиарда евро. Около 4 миллиардов депозитарий мог потенциально получить в 2022-2023 годах.
Всего в Euroclear хранится 195 миллиардов евро российских активов, которые были заморожены в результате европейских санкций.
