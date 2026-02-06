https://1prime.ru/20260206/evrodeputat-867229159.html

Евродепутат заявил о расколе Совета ЕС из-за России

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Вопрос возобновления диалога с Россией всё сильнее раскалывает Совет ЕС, тогда как в Европейском парламенте позиции остаются застывшими на отказе от диалога, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. "В Европейском парламенте позиции остаются застывшими. Однако в Совете министров ЕС идёт реальный спор между теми, кто выступает за диалог с Россией, и теми, кто остаётся к нему резко настроенным. Отмечу, что даже министр иностранных дел Люксембурга недавно предложил себя в качестве посредника между ЕС и Россией. Это пример того, что в Совете ЕС обсуждения приняли совершенно иной характер, чем в стенах парламента", - сказал он. Картайзер также назвал желание главы МИД Швейцарии посетить Москву 6 февраля в качестве председателя ОБСЕ минимально необходимым шагом. "Я сожалею, что министр иностранных дел Швейцарии не делает этого также в своём национальном качестве. Действительно прискорбно, что Швейцария пожертвовала своей нейтральностью в ходе украинского конфликта", - добавил евродепутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 февраля, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве переговоры с главой МИД Швейцарии Инасьио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ, стороны обсудят пути преодоления кризиса в организации. Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.

