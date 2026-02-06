Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ЕС разъяснил, для кого действуют санкции на товары из России
Суд ЕС разъяснил, для кого действуют санкции на товары из России
Суд ЕС разъяснил, для кого действуют санкции на товары из России - 06.02.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС разъяснил, для кого действуют санкции на товары из России
Санкции ЕС на товары из России действуют и для частных лиц, личное пользование не делает ввоз законным, говорится в разъяснении суда ЕС. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:05+0300
2026-02-06T11:07+0300
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Санкции ЕС на товары из России действуют и для частных лиц, личное пользование не делает ввоз законным, говорится в разъяснении суда ЕС. "Статья 3i(1) … запрещает все операции, касающиеся любого из товаров, перечисленных в Приложении XXI… Установленный этой нормой запрет применяется к любому товару, подпадающему под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI, без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией", - указывается в решении. ЕС ввел запрет на ввоз ряда товаров из России весной 2022 года в рамках санкций, принятых после начала военной операции РФ в Украине. В октябре 2022 года под запрет были прямо включены легковые автомобили и другие транспортные средства, отнесённые к перечню товаров, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике. Под ограничения попали также другие дорогостоящие предметы и товары класса люкс. Санкции оформлены в Регламенте ЕС № 833/2014, который применяется напрямую во всех странах союза. Поводом для разъяснений стал спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввёз в ЕС подержанный автомобиль, купленный в РФ, и попытался оформить его регистрацию. Немецкая таможня изъяла автомобиль, указав на нарушение санкционного запрета. Финансовый суд Дюссельдорфа направил запрос в суд ЕС, попросив разъяснить, распространяется ли запрет на частных лиц и можно ли регистрировать автомобили, ввезённые с нарушением санкций.
11:05 06.02.2026 (обновлено: 11:07 06.02.2026)
 
Суд ЕС разъяснил, для кого действуют санкции на товары из России

Суд ЕС: запрет на ввоз товаров из России действует и для частных лиц

Логотип и флаги Евросоюза
Логотип и флаги Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Санкции ЕС на товары из России действуют и для частных лиц, личное пользование не делает ввоз законным, говорится в разъяснении суда ЕС.
"Статья 3i(1) … запрещает все операции, касающиеся любого из товаров, перечисленных в Приложении XXI… Установленный этой нормой запрет применяется к любому товару, подпадающему под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI, без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией", - указывается в решении.
ЕС ввел запрет на ввоз ряда товаров из России весной 2022 года в рамках санкций, принятых после начала военной операции РФ в Украине. В октябре 2022 года под запрет были прямо включены легковые автомобили и другие транспортные средства, отнесённые к перечню товаров, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике. Под ограничения попали также другие дорогостоящие предметы и товары класса люкс. Санкции оформлены в Регламенте ЕС № 833/2014, который применяется напрямую во всех странах союза.
Поводом для разъяснений стал спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввёз в ЕС подержанный автомобиль, купленный в РФ, и попытался оформить его регистрацию. Немецкая таможня изъяла автомобиль, указав на нарушение санкционного запрета. Финансовый суд Дюссельдорфа направил запрос в суд ЕС, попросив разъяснить, распространяется ли запрет на частных лиц и можно ли регистрировать автомобили, ввезённые с нарушением санкций.
 
