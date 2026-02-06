https://1prime.ru/20260206/evrosoyuz-867238644.html

Суд ЕС разъяснил, для кого действуют санкции на товары из России

2026-02-06T11:05+0300

БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Санкции ЕС на товары из России действуют и для частных лиц, личное пользование не делает ввоз законным, говорится в разъяснении суда ЕС. "Статья 3i(1) … запрещает все операции, касающиеся любого из товаров, перечисленных в Приложении XXI… Установленный этой нормой запрет применяется к любому товару, подпадающему под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI, без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией", - указывается в решении. ЕС ввел запрет на ввоз ряда товаров из России весной 2022 года в рамках санкций, принятых после начала военной операции РФ в Украине. В октябре 2022 года под запрет были прямо включены легковые автомобили и другие транспортные средства, отнесённые к перечню товаров, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике. Под ограничения попали также другие дорогостоящие предметы и товары класса люкс. Санкции оформлены в Регламенте ЕС № 833/2014, который применяется напрямую во всех странах союза. Поводом для разъяснений стал спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввёз в ЕС подержанный автомобиль, купленный в РФ, и попытался оформить его регистрацию. Немецкая таможня изъяла автомобиль, указав на нарушение санкционного запрета. Финансовый суд Дюссельдорфа направил запрос в суд ЕС, попросив разъяснить, распространяется ли запрет на частных лиц и можно ли регистрировать автомобили, ввезённые с нарушением санкций.

