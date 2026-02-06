https://1prime.ru/20260206/fas-867253991.html

Основатель ГК "Дело" подал ходатайство в ФАС по выкупу доли "Росатома"

Основатель ГК "Дело" подал ходатайство в ФАС по выкупу доли "Росатома" - 06.02.2026, ПРАЙМ

Основатель ГК "Дело" подал ходатайство в ФАС по выкупу доли "Росатома"

Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу по покупке принадлежащей "Росатому" доли в размере 49% в головной... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T17:43+0300

2026-02-06T17:43+0300

2026-02-06T17:43+0300

россия

сергей шишкарев

росатом

трансмашхолдинг

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарёв подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу по покупке принадлежащей "Росатому" доли в размере 49% в головной компании группы - УК "Дело", подтвердил РИА Новости представитель Шишкарёва. "Подачу ходатайства подтверждаем", - сообщил представитель бизнесмена. Шишкарёв владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс" (структура владельцев ТМХ). Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарёв. В ФАС не комментируют подачу ходатайства основателя ГК "Дело". Шишкарёв в конце января говорил, что "Дело", ТМХ и "Росатом" вскоре вернутся к обсуждению возможной конструкции взаимодействия. Он отмечал, что это может произойти либо вместе с госкорпорацией, либо может быть выделен отдельный сегмент, который будет связан с маршрутизацией контейнерных перевозок. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 7 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысячи фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей шишкарев, росатом, трансмашхолдинг