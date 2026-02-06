https://1prime.ru/20260206/gaz-867236879.html
Цены на газ в Европе выросли до 419 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли до 419 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы растут на 1,9% к расчетной цене четверга, чуть более чем до 419 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 420,7 доллара (+2,2%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 419,2 доллара (+1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 411,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
