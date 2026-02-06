Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России - 06.02.2026
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем канале в MAХ прокомментировал регламент ЕС о запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа - с 1 ноября 2027 года. "По различным оценкам, при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива", - написал он.
10:37 06.02.2026
 
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России

Медведев: ЕС недосчитается 17% своего импорта газа после запрета поставок из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Компрессорная станция в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем канале в MAХ прокомментировал регламент ЕС о запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа - с 1 ноября 2027 года.
"По различным оценкам, при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива", - написал он.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Медведев назвал решение ЕС запретить импорт СПГ из России идиотским
Заголовок открываемого материала