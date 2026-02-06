https://1prime.ru/20260206/gaz-867237172.html

Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России

Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России - 06.02.2026, ПРАЙМ

Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России

После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T10:37+0300

2026-02-06T10:37+0300

2026-02-06T10:37+0300

энергетика

газ

рф

дмитрий медведев

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем канале в MAХ прокомментировал регламент ЕС о запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа - с 1 ноября 2027 года. "По различным оценкам, при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива", - написал он.

https://1prime.ru/20260206/spg-867236752.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, дмитрий медведев, ес, россия