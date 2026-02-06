https://1prime.ru/20260206/gaz-867237172.html
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России - 06.02.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России
После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем канале в MAХ прокомментировал регламент ЕС о запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа - с 1 ноября 2027 года. "По различным оценкам, при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива", - написал он.
Медведев рассказал о потерях ЕС из-за отказа от импорта газа из России
Медведев: ЕС недосчитается 17% своего импорта газа после запрета поставок из РФ