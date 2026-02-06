https://1prime.ru/20260206/gaz-867237678.html
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России - 06.02.2026, ПРАЙМ
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. | 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. Медведев заявил в MAX, что ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, это вызвало стагнацию ведущих экономик Европы, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. "Находящиеся в явном меньшинстве здравомыслящие страны типа Венгрии это хорошо понимают", - отметил Медведев, напомнив, что Будапешт официально обратился в суд ЕС, чтобы оспорить решение по поставкам газа. "Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести", - написал Медведев.
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России
Медведев: у Венгрии мало шансов оспорить решение по поставкам российского газа