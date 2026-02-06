Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России - 06.02.2026
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. Медведев заявил в MAX, что ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, это вызвало стагнацию ведущих экономик Европы, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. "Находящиеся в явном меньшинстве здравомыслящие страны типа Венгрии это хорошо понимают", - отметил Медведев, напомнив, что Будапешт официально обратился в суд ЕС, чтобы оспорить решение по поставкам газа. "Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести", - написал Медведев.
10:43 06.02.2026
 
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России

Медведев: у Венгрии мало шансов оспорить решение по поставкам российского газа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа.
Медведев заявил в MAX, что ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, это вызвало стагнацию ведущих экономик Европы, сокращение там промышленного производства и рабочих мест.
"Находящиеся в явном меньшинстве здравомыслящие страны типа Венгрии это хорошо понимают", - отметил Медведев, напомнив, что Будапешт официально обратился в суд ЕС, чтобы оспорить решение по поставкам газа.
"Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести", - написал Медведев.
Медведев назвал решение ЕС запретить импорт СПГ из России идиотским
