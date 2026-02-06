https://1prime.ru/20260206/gaz-867237678.html

Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России

Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России - 06.02.2026, ПРАЙМ

Медведев оценил шансы Венгрии оспорить решение по поставкам газа из России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T10:43+0300

2026-02-06T10:43+0300

2026-02-06T10:43+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

европа

будапешт

дмитрий медведев

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867237525_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_0222ff0391307f9e0d502d7eee28c847.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. Медведев заявил в MAX, что ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, это вызвало стагнацию ведущих экономик Европы, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. "Находящиеся в явном меньшинстве здравомыслящие страны типа Венгрии это хорошо понимают", - отметил Медведев, напомнив, что Будапешт официально обратился в суд ЕС, чтобы оспорить решение по поставкам газа. "Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести", - написал Медведев.

https://1prime.ru/20260206/spg-867236752.html

венгрия

европа

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, венгрия, европа, будапешт, дмитрий медведев, ес